Бербок посетила разрушенную оккупантами украинскую ТЭЦ и призвали мир помочь Украине с ПВО. Видео

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила в Украине одну из разрушенных оккупантами ТЭЦ. Глава дипломатического ведомства призвала мир еще больше помогать Украине.

В частности, Бербок призвала предоставить нашей стране больше систем противовоздушной обороны. Также она подчеркнула, что ФРГ "непоколебимо стоит на стороне Украины".

Глава немецкого МИД подчеркнула, что Запад может помогать Украине не только с защитой от вражеских атак, но также прикладывать усилия для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.

"Это прямое и стратегической нападение на инфраструктуру, которая обеспечивает выживание тут в Украине. Вот почему я призываю мир увеличить поддержку противовоздушной обороны Украины, а также увеличить поддержку по ремонту инфраструктуры", – сказала глава МИД.

Также Бербок подчеркнула, что противовоздушная оборона критически важна для Украины, ведь российские атаки нацелены именно на гражданскую инфраструктуру. При этом она добавила, что на все системы ПВО, которые сейчас есть в Украине, могут ликвидировать все российские ракеты.

"Российские атаки прямо нацелены на гражданскую инфраструктуру, такую как электрика, необходимую для ежедневной жизни. Поэтому противовоздушная оборона критически важна. Но нам все еще нужна противовоздушная оборона намного сильнее, потому что некоторые из ракет могут быть сбиты системами ПВО, но очевидно не все", – заявила Бербок.

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