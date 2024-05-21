Зеленский обсудил с президентом Румынии ситуацию на поле боя и потребности в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Глава государства поблагодарил Румынию за поддержку в целом и за подготовку нового пакета военной помощи, которая продолжается.

Зеленский также рассказал Йоханнису о ключевых оборонных потребностях нашего государства, ведущее место среди которых занимает усиление ПВО. Краткий отчет о содержании разговора Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи. Проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов", – отметил президент.

Отдельно главы двух государств обсудили совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности – и договорились о его ускорении.

"Я благодарен президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира. Участие в ней, по словам Зеленского, примут делегации со всех континентов.

"Мы понимаем уже и содержательное наполнение Саммита – какой результат встречи должны получить. Спасибо всем государствам, всем лидерам, всем послам мира, которые нам помогают готовить Саммит. В течение трех недель, которые остаются до Саммита, успеем поработать с десятками лидеров и государств – еще теми, кого мы ожидаем на Саммите", – резюмировал Зеленский.