Будут представители всех континентов: Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подготовка к Саммиту мира уже находится на финишной прямой. В переговорах примут участие представители всех континентов.

Об этом глава государства рассказал в эфире вечернего видеообращения. Он отметил, что сегодня провел длительные переговоры, посвященные промежуточному анализу нашей подготовки к Саммиту мира.

"Только что провел длительное совещание – промежуточный анализ нашей подготовки к Саммиту мира. О том, какие государства уже с нами на Саммите, о том, с которыми нужно еще поработать", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Саммит будет действительно глобальным, с участием лидеров со всех континентов.

"Понятно уже сейчас: Саммит будет действительно глобальным, лидеры всех континентов будут представлены. Многие нации, которые ценят нормальное, мирное сожительство народов", – сказал он.

Президент добавил, что уже определено и содержательное наполнение саммита и ожидаемые результаты встречи.

"Мы понимаем уже и содержательное наполнение Саммита – какой результат встречи должны получить. Благодарю всех государств, всех лидеров, всех послов мира, которые нам помогают готовить Саммит. В течение трех недель, которые остаются до Саммита, успеем поработать с десятками лидеров и государств – еще теми, кого мы ожидаем на Саммите", – резюмировал он.

Следует отметить, что российско-украинская война закончится переговорами, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Формула мира президента Владимира Зеленского, как надеется Литвиненко, будет поддержана на Саммите мира в Швейцарии, запланированном на июнь 2024 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство сделало все возможное для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Он прогнозирует, что переговоры в июне с ЕС должны стать продуктивными.

На Глобальный саммит мира приглашены главы государств со всех континентов – более 160. В Офисе президента Украины ожидают, что на встрече будет представлено большое количество стран, что станет мощным сигналом поддержки нашей независимости.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал цели Саммита мира. Украина хочет получить гарантии по энергетической и ядерной безопасности, свободному судоходству, рассмотреть вопросы обмена пленными и возвращения украинских детей.

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