"Нам нужно быть очень устойчивыми": Зеленский ответил, толкают ли Украину к переговорам с Россией, и назвал цели Саммита мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры не толкают Украину к переговорам с Россией, однако подобные сигналы от мира есть, поэтому Украина должна быть устойчивой в своей позиции. Глава государства также отметил, что площадкой, где Украина будет иметь инициативу по вопросу безопасности, должен стать Саммит мира.

Об этом президент сообщил во время общения с журналистами. Также он поделился, что цели, которые хочет достичь Украина в результате Саммита мира, это, прежде всего, энергетическая и ядерная безопасность.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива – Саммит мира", – заявил Зеленский.

В результате Саммита мира, на котором будут присутствовать государственные деятели из разных стран, Украина хочет получить гарантии по энергетической и ядерной безопасности, а также свободному судоходству.

"Мы хотим в итоге получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и в целом на Юге. Потому что они бьют по портам – это и инфраструктура, и море, и экономика" – сказал Зеленский.

В гуманитарном аспекте Украина планирует рассмотреть на Саммите мира вопрос обмена пленных и возвращение украинских детей.

Президент отметил, что если значительное количество стран поддержит соответствующее коммюнике, у Украины будет дипломатическое преимущество. После этого можно будет организовывать площадки в тех или иных странах, рассматривать другие важные решения и дорабатывать каждый из пунктов.

"Мы воспринимаем это так, что перед тем как говорить с РФ, надо, чтобы был подробный план, согласованный всем миром. Работаем в разных направлениях. Я разговариваю с лидерами. Дипломатами Андрей Ермак занимается. Вчера он презентовал с Расмуссеном в Дании аналитический документ по Украине в НАТО. И в Брюсселе он с нашей командой встречался со многими послами, включая Китай и Глобальный Юг, по поводу Саммита", – добавил президент.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Речь шла, в частности, о предоставлении Украине ПВО и срочности соглашения о безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Харьковскую область 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова Украина нуждается в двух системах Patriot. По его словам, России не удастся оккупировать Харьков, если у нас будет эта техника.