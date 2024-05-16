'Ситуация очень серьезная': Зеленский заявил, что Украине нужны Patriot для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова Украина нуждается в двух системах Patriot. По его словам, России не удастся оккупировать Харьков, если у нас будет эта техника.

Об этом глава государства заявил в интервью ABC News во время своего визита в госпиталь в Харькове, где лечат раненых украинских военных. Как отмечает издание, задержка помощи США оказала непосредственное влияние на войну и ситуацию вдоль северо-восточной границы Украины.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, за последние несколько дней сотни человек погибли или были ранены. Многие были военными из этого региона, поэтому президент отправился в Харьковскую область, чтобы поддержать их.

Президент также отметил, что мир дал возможность российскому диктатору Владимиру Путину оккупировать часть территорий Украины, "но теперь мир может помочь".

"Диалог – это хорошо. Но нам сейчас нужна помощь, – подчеркнул Зеленский. – Все, что нам нужно, – это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут".

Также президент Украины отметил, что те средства, которые предоставляет США в качестве военной помощи, не дают непосредственно Украине.

"Их тратят на американских заводах, создавая рабочие места в США… И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", – добавил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины в Харькове посетил защитников, получивших ранения во время боевых действий в регионе. Глава государства пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

Напомним, Зеленский 16 мая провел в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.