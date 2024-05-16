"Определен план дальнейших действий": Зеленский провел заседание Ставки в Харькове, приняты важные решения
Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Харькове. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.
Об этом президент сообщил в своих соцсетях. Глава государства заслушал развернутый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого.
Участники Ставки обсудили оперативную ситуацию на фронте, задачи и потребности каждой привлеченной бригады и подразделения, в частности, на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.
"Также подробно проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам.
На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения", – отметил президент.
Руководители ГУР и СВР информировали президента о планах оккупанта, а глава СБУ доложил о мерах по контрдействиям. Был разработан план дальнейших шагов для властей Харьковской области и других структур.
Кроме того, глава государства ознакомился с докладами руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов относительно текущей ситуации, основных рисков и необходимых мер и предоставил соответствующие указания.
Ранее президент Украины сообщил, что все его зарубежные визиты на ближайшее время отложены. В частности, отменена поездка главы государства в Испанию и Португалию. Причина в ситуации на фронте в Украине.
Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к украинцам и миру 15 мая Зеленский сказал, что наступление РФ на Харьковщину еще не остановлено. Однако на наиболее проблемном Волчанском направлении "удалось частично стабилизировать ситуацию".
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