'Определен план дальнейших действий': Зеленский провел заседание Ставки в Харькове, приняты важные решения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Харькове. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях. Глава государства заслушал развернутый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого.

Участники Ставки обсудили оперативную ситуацию на фронте, задачи и потребности каждой привлеченной бригады и подразделения, в частности, на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

"Также подробно проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам.

На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения", – отметил президент.

Руководители ГУР и СВР информировали президента о планах оккупанта, а глава СБУ доложил о мерах по контрдействиям. Был разработан план дальнейших шагов для властей Харьковской области и других структур.

Кроме того, глава государства ознакомился с докладами руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов относительно текущей ситуации, основных рисков и необходимых мер и предоставил соответствующие указания.

Ранее президент Украины сообщил, что все его зарубежные визиты на ближайшее время отложены. В частности, отменена поездка главы государства в Испанию и Португалию. Причина в ситуации на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к украинцам и миру 15 мая Зеленский сказал, что наступление РФ на Харьковщину еще не остановлено. Однако на наиболее проблемном Волчанском направлении "удалось частично стабилизировать ситуацию".