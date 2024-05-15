'Удалось частично стабилизировать ситуацию': Зеленский рассказал о ситуации на Харьковском направлении. Видео

Российское наступление на Харьковщину еще не остановлено. Однако на наиболее проблемном Волчанском направлении "удалось частично стабилизировать ситуацию".

Об этом в вечернем обращении к стране рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что врага, вторгшегося на нашу землю, "уничтожают всеми средствами".

"Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего на оккупанта Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают", - рассказал глава государства.

Президент напомнил: активизация захватчиков именно на Харьковщине имеет цель – отвлечь украинских защитников с других участков фронта, особенно на Донбассе.

"Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, – по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу", – заметил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что сегодня российские военные преступники нанесли жесткий удар по Херсону авиабомбами и по Днепру ракетами. Было много работы у наших спасателей, сказал президент и поблагодарил их за оперативность.

Также Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.

"Это абсолютно недопустимое проявление насилия. Желаю скорейшего выздоровления господину премьер-министру; важно, чтобы нападающий ответил за совершенное. Ни одна форма насилия, и тем более политического насилия, не должна быть частью бытия людей", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

Ранее в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив. Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.