Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска – Генштаб

Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупационных войск в районе Волчанска. Так, украинским защитникам удалось частично вытеснить вражеские силы из населенного пункта.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13.30 15 мая. В настоящее время продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях города. Данные по поводу потерь армии РФ уточняются.

С начала суток противник особенно активизировал усилия на Купянском и Покровском направлениях. Наши войска мужественно держат оборону, нанося значительные потери в живой силе и технике противнику, время от времени ведя контратаки.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения. Противник также пытается совершить атаку в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

На Купянском направлении боевые действия разворачивались в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. В общей сложности было отбито 18 атак противника, наши воины продолжают сдерживать натиск захватчиков.

На Северском направлении оккупационные войска проводили штурмовые действия в районах Николаевка – Спирное, Берестово – Спирное, Яковлевка – Раздолевка, Соледар – Раздоловка, эти атаки врага успеха не имели. Всего было зафиксировано 6 атак. Ситуация под контролем сил обороны.

На Краматорском направлении зафиксированы три попытки русских войск штурмовать наши позиции. Боевые столкновения произошли в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В ответ украинские защитники активизировали меры по улучшению тактического положения на отдельных участках.

На Торецком направлении противник совершил два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении. Украинские военные успешно отразили 19 штурмов оккупантов. Основные усилия агрессора сконцентрированы в районе Новоалександровки, где также был совершен авиаудар.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак врага: в направлениях Старая Михайловка – Красногоровка, Славное – Парасковеевка и Солодкое – Водяное. Авиаудар противника пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времивском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении враг не прекращает попыток продвинуться в районах Роботиного и Старомайорского, где с начала суток произошло в общей сложности 15 боевых столкновений.

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают пытаться вытеснить наши войска из плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло три боевых столкновения.

В других направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Ранее президент Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что в вопросе боев на Харьковщине и Донбассе пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая.

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