"Еще рано делать выводы": Зеленский рассказал о ситуации на Харьковском направлении. Видео

На фронте на Харьковщине и Донетчине по состоянию на 14 мая тяжелее всего, заявил президент Владимир Зеленский. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая.

Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем обращении к народу. Видео во вторник, 14 мая, опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту об оперативной обстановке. "Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях", – сообщил гарант.

"Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности, харьковские. Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и я благодарю каждого за эффективность", – сказал президент.

Международная работа

Зеленский 14 мая встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой их разговора была военная помощь нашим Силам обороны. Гарант подчеркнул, что необходимо ускорить поставки.

"Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовом. Важно сделать реализацию решений и логистику более оперативными. Отдельно обсудили ПВО – системы, в которых нуждаемся. В частности, для Харькова, Харьковщины. Если бы сейчас мы уже получили два Patriot именно для этого нашего региона, это дало бы нам другую ситуацию в войне в целом", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил тех украинских партнеров, которые понимают это и действительно пытаются помочь. Мы знаем, какие реальные возможности у союзников, подчеркнул президент. Нужны четкие политические решения.

Также с госсеком США они обсудили участие Америки в подготовке и проведении Саммита мира.

"Сейчас такие условия, когда абсолютно реально, чтобы мировое большинство начало принуждать Россию к миру. К настоящему миру. Мы видим, какие ставки сейчас делает Путин: он стремится полностью адаптировать Россию к войне и расширять войну, увеличивать давление. Но это наше давление – общее давление всех в мире, кто противостоит войне, давление на агрессора – должно сработать и сорвать российские наступательные планы – сорвать и на фронте, и в дипломатическом направлении", – сказал Зеленский.

Он провел почти двухчасовые телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний получил информацию о ситуации на поле боя, наших перспективах и потребностях воинов.

Франция будет участвовать в Саммите мира, сообщил Зеленский. "И собственно содержание Саммита в Швейцарии даст понимание, какие другие шаги сможем предпринять в ближайшие месяцы ради приближения мира и восстановления полной силы международного права для Украины, для всех народов, подвергающихся агрессии", – отметил глава государства.

Также во вторник телефонный разговор он провел с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

"Благодарен, что Республика Корея приняла приглашение на Саммит. Мы обсудили также наши двусторонние отношения и помощь для Украины, в том числе в тех сферах, где мы уже имеем результаты", – сообщил гарант.

В целом он лично пригласил на Саммит мира уже почти 30 лидеров и получил много подтверждений именно участия лидеров из разных регионов.

Продолжается также подготовка к запланированному на лето саммиту НАТО. Нам нужна сильная позиция Альянса и "четкий сигнал Москве, что война ничего ей не даст".

"Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины – группа, которую возглавляют Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен, – представила отчет. Отчет будет у всех тех, кто принимает решение в Альянсе и может повлиять на укрепление НАТО. Отчет о перспективах Украины, необходимости действительно сильных решений для того, чтобы не только прекратить эту войну, а лишить почвы любые войны в нашем регионе и во всей Европе", – рассказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, группа Ермака-Расмуссена предлагает установить четкие временные пределы присоединения нашего государства к НАТО. Группа подготовила предложения, в которых назвала крайнюю дату вступления Украины в Североатлантический альянс – не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий.

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