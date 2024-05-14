Группа Ермака-Расмуссена назвала крайнюю дату вступления Украины в НАТО – официальный отчет

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины Ермака-Расмуссена предлагает установить четкие временные пределы вступления нашего государства в НАТО. Группа подготовила предложения, в которых назвала крайнюю дату вступления Украины в Североатлантический альянс – не позднее июля 2028 при выполнении конкретных условий.

Об этом говорится в обнародованном отчете группы Ермака-Расмуссена. Документ предлагает НАТО пригласить Украину начать переговоры о вступлении и определить конкретные условия членства на июльском саммите Североатлантического союза.

В отчете обоснована необходимость начать переговоры о вступлении нашей страны в НАТО.

"На саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, Альянс должен предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении и пригласить Совет Украина - НАТО определить конкретные условия членства. Надежная перспектива членства в НАТО - способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны". Приглашение Украины сейчас начать переговоры о вступлении – это способ дать четкий сигнал России о необходимости прекратить войну и дать Украине шанс на справедливый мир", – отмечается в отчете.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пояснил, что если Украине не предоставят приглашение на Вашингтонском саммите, это может еще больше усилить агрессию со стороны России.

"Сильные и четкие решения на саммите НАТО в июле будут чрезвычайно важными для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они также станут хорошей мотивацией и мощной поддержкой для украинских военных и всех наших граждан", - сказал Ермак.

Группа предложила установить временные рамки вступления Украины в Североатлантический альянс – не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий.

Также в документе предлагают увеличить усилия Украины и ее союзников на сдерживание российской агрессии в воздухе, на море и на земле, и снять все оговорки по поводу типов вооружения, поставляемого в нашу страну. И, что немаловажно, снять все ограничения по способам использования этого оружия против военных целей в РФ.

Также международная рабочая группа отмечает необходимость объединить все двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и ее партнерами в рамках международного договора (компакта). Его целью должно быть развитие Вооруженных Сил Украины, чтобы они могли до конца десятилетия достичь нужного размера и достаточно прочной структуры для защиты от возможного нападения России в будущем и усиления коллективной обороны НАТО.

Кроме того, документ предлагает, чтобы члены НАТО обязались тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокировать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов и использовать их для поддержки нашей страны.

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