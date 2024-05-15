Оккупанты ударили по Днепру, повреждена инфраструктура: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 15 мая нанесли удар по Днепру. Поражён инфраструктурный объект.

Известно о по меньшей мере двух погибших, также ранены. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины с 13:58 предупреждали об угрозе вражеских ракетных ударов.

А за полчаса до того, в 13.27, там констатировали движение скоростной воздушной цели в направлении Днепра.

Уже в 13.30-13.31 в сети начали появляться сообщения о взрыве в облцентре.

Напомним, ранее стало известно, что 15 мая оккупанты ударили по Сумщине. Артиллерийским огнем они накрыли Эсманьскую поселковую общину Шосткинского района Сумщины. Жертвой обстрела стала одна мирная жительница.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница. Пострадали сотрудники медучреждения.