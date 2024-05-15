Оккупанты ударили по Сумщине, погибла женщина. Фото
Утром 15 мая российские террористы накрыли артиллерийским огнем Эсманскую поселковую громаду Шосткинского района Сумщины. Жертвой обстрела стала одна мирная жительница.
Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram. Оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру.
Погибла 60-летняя женщина, повреждены по меньшей мере четыре частных дома. Судя по фото с места трагедии, одно из жилищ загорелось.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области", – проинформировало ведомство.
Как писал OBOZ.UA, по данным ООН на май 2024 года, из-за полномасштабного вторжения России в Украину более 14 млн человек (или 40% населения нашей страны) нуждаются в гуманитарной помощи.
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