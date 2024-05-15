В результате войны в гуманитарной помощи нуждаются 14 млн украинцев – ООН

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину более 14 млн человек (или 40% населения нашей страны) нуждаются в гуманитарной помощи. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило более 700 жертв-гражданских в апреле (129 убиты, 574 ранены).

Об этом 14 мая в Нью-Йорке (США) на заседании Совета Безопасности заявила Лиза Доутен, директор отдела финансирования и партнерства Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел. Ее процитировал "Укринформ".

В апреле-мае войска Российской Федерации усилили обстрелы гражданской инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах вдоль северо-восточной границы ведутся непрерывные боевые действия.

Из приграничных районов Харьковской области (на 14 мая) эвакуировались около 7000 жителей, сообщила Доутен. Многие из них были лишены доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу.

"С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов", – рассказала представитель Организации Объединенных Наций.

Также ВС РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины, портовую инфраструктуру на юге.

Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, что "ограничивает поступление гуманитарных товаров местного производства".

Международные доноры выделили 22% из 3,1 млрд долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины в этом году. Чиновник призвала продолжать помощь стране.

При этом она констатировала, что гуманитарные организации ООН не имеют доступа к временно оккупированным территориям, где жизненно необходимая помощь нужна 1,5 млн украинцам.

Как писал OBOZ.UA, в апреле в ООН обратили внимание на российские повторные обстрелы, из-за которых страдают службы быстрого реагирования. Подобные атаки "запрещены международным гуманитарным правом, они жестоки, бессовестны и должны прекратиться", заявили в Организации Объединенных Наций.

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