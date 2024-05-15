Оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница, пострадали медики

Около 10:00 российские оккупационные войска нанесли удар, вероятно, авиабомбой вблизи больницы в Малоданиловской громаде Харьковской области. В результате этой атаки были ранены трое медиков.

Об этом рассказал глава громады Александр Гололобов в интервью "Суспільному Харків". По его словам, обстрел произошел в жилом районе, где получили повреждения здание больницы и два припаркованных рядом автомобиля.

Две медсестры получили ранения: у одной диагностирована черепно-мозговая травма, а у другой женщины зашивают колено. Кроме того, контузию получил главврач.

"Мы сейчас будем забивать окна ДСП-панелями, будем принимать решения о больнице. Она будет принимать людей, только будем думать как. Пока не знаю. В любом случае пациенты не пострадают", – сказал Александр Гололобов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 мая в Волчанске Харьковской области сложилась крайне сложная ситуация. На улицах города идут активные бои, захватчики занимают позиции. В Волчанске ведется эвакуация населения.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия применяет в отношении Харькова тактику устрашения. Оккупанты устраивают жестокие обстрелы, чтобы заставить людей бежать из облцентра. Однако об эвакуации из Харькова речь не идет, и подобных планов нет.