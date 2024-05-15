"Оккупанты используют тактику устрашения": Терехов заявил, что об эвакуации из Харькова речь не идет
Россия применяет в отношении Харькова тактику запугивания: оккупанты устраивают жестокие обстрелы, чтобы заставить людей бежать из облцентра. Однако об эвакуации из Харькова речь сейчас не идет, нет и подобных планов.
Более того: в город привозят людей из приграничных районов области, оттуда, где идут бои. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
По словам главы Харьковского городского совета, накануне, 14 мая, захватчики продолжали обстреливать город.
"Более 8 часов раздается воздушная тревога. Ночь пережили более или менее спокойно. Раздавались взрывы, были прилеты по жилой застройке. Они (россияне. – Ред.) используют тактику устрашения людей, чтобы люди уезжали из города", – сказал он.
Впрочем, заставить харьковчан массово убегать врагу не удается.
"Сегодня не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот, мы принимаем в Харьков – приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", ––подчеркнул Терехов.
Мэр Харькова добавил, что облцентр уже принял более 6 тысяч жителей приграничья. Расселяют людей в основном в общежитиях. Для них делают "все возможное, чтобы они чувствовали себя более или менее защищенными".
Напомним, ранее в ЦПД объяснили, почему в Москве решили наступать в Харьковской области. Дело в том, что России крайне нужна передышка, поэтому Кремль активно раскачивает тему "переговоров". При этом Путин готов положить приграничье Харьковщины на стол переговоров, чтобы оставить за собой захваченные ранее территории.
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