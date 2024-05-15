Путин готов положить приграничье Харьковщины на стол переговоров: в ЦПД разоблачили замысел врага

В России начали раскачивать тему "переговоров" с Украиной. И "договариваться" Кремль хочет, оставив за собой уже захваченные территории Украины.

Чтобы усилить собственные "переговорные" позиции, Россия и начала наступательные действия в Харьковской области: в качестве "уступки" Москва может предложить оставить в покое пограничье этого региона. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации, функционирующего при Совете национальной безопасности и обороны, Андрей Коваленко.

"Россия прогнозируемо начинает качать тему "переговоров". Заявление Путина о том, что они возможны без вывода российских войск, – это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковщины, а также сигнализировать, мол, если не захотите – пойду в других областях" , – отметил Коваленко.

Впрочем, в случае таких угроз, добавил он, важно понимать, насколько они наполнены реальным содержанием. И намеки Москвы на готовность оккупировать Сумы и Харьков – это чистейший блеф.

"Правда в том, что у россиян не хватает людей и техники. Наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, оно невозможно, только действия в пограничных областях. И главная надежда россиян – что, растянув наши силы, они пройдут вперед на востоке. Ключевая наша задача – выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры РФ нужны только для паузы и накопления сил", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин выдал циничное заявление о переговорах с Украиной. Он заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров и даже выполнила "необходимые условия": в частности, "отвела войска от Киева".

По словам диктатора, Россия якобы хочет "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами" и готова к диалогу "по Украине". При этом переговоры, по его словам, должны учитывать интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран. Речь идет о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности "и для противоборствующей стороны", и для самой РФ. К тому же Путин исключает вариант, по которому российские войска выводятся из оккупированных украинских областей.