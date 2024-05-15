Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, – Тимошко

На утро 15 мая в Волчанске Харьковской области сложилась крайне сложная ситуация. На улицах города идут активные бои, захватчики занимают позиции.

В Волчанске идет эвакуация населения. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Продолжаются активные бои на улицах Волчанская, ситуация крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Люди, пожалуйста, эвакуируйтесь", – обратился Тимошко к горожанам.

Он также опубликовал видео, зафиксировавшее, помимо прочего, эвакуацию полицейскими пожилых уже и напуганных мужчин и женщин.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть еще жив.

Также полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.