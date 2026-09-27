Под ударами – жилые дома и гражданская инфраструктура: РФ запустила по Украине более 2 тыс. дронов за неделю

В течение недели российские войска выпустили по Украине более 2200 ударных дронов, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Значительная часть ракет была баллистической.

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В результате российских ударов этой ночью погибли люди, а под атакой оказались жилые дома, объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура в ряде областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ выпустила более 2200 дронов

По словам Зеленского, на этой неделе российские войска запустили по Украине более 2200 ударных дронов. Также было применено около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительная часть которых была баллистической.

Президент также сообщил о погибших в результате ночных ударов. В Запорожской области в результате обстрелов погибли три человека, а в Киеве в результате попадания дрона погиб мужчина.

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Под ударами оказались гражданские объекты

Этой ночью российские войска атаковали жилые дома, энергетические объекты и другую гражданскую инфраструктуру в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Кроме того, утром россияне дважды нанесли удары по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, в том числе двое детей.

Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Президент отметил, что Украина продолжает сотрудничать с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами в целях укрепления обороны и дипломатических усилий.

В то же время Зеленский заявил, что Украине не хватает последовательной сильной позиции со стороны Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, стран "двадцатки" и Глобального Юга.

"Фактически каждая из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь миру стать реальностью", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что укрепление безопасности Украины должно способствовать стабильности в мире, и поблагодарил всех, кто помогает Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину 170 беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 147 вражеских БПЛА. Попадания зафиксировали в 18 местах, ещё в восьми – падение сбитых целей и их обломков.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается оставить украинцев без связи и интернета и за последние дни нанесла массированный удар по дата-центрам столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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