Оккупанты ударили по центру Херсона: есть пострадавшие

Российские войска днем 15 мая ударили по Херсону из авиации. Под ударом оказался центр города, есть разрушения.

Есть раненые среди херсонцев. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские войска ударили из авиации по центральной части Херсона. Предварительно есть пострадавшие среди горожан. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Тем временем глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко добавил: по центру города захватчики ударили около 14:30.

"В Центральном районе повреждены дома, автомобили, возник по крайней мере один пожар. Есть раненые. Предварительно речь идет о 5 людях. Одна травмированная госпитализирована. Информация уточняется", – написал он в 15:14.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры ударили по Днепру: там повреждена инфраструктура, есть погибшие и раненые.

До того же стало известно, что 15 мая оккупанты ударили по Сумщине. Артиллерийским огнем они накрыли Эсманьскую поселковую общину Шосткинского района Сумщины. Жертвой обстрела стала одна мирная жительница.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница. Пострадали сотрудники медучреждения.