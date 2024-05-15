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Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

В Харьковской области продолжается срочная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов. Под вражескими обстрелами из зоны боевых действий спасатели ГСЧС, полицейские, волонтеры и представители местных громад вывозят мирных жителей, прежде всего женщин, детей, пожилых людей, маломобильных и лиц с ограниченными возможностями.

По состоянию на утро 15 мая из семи громад Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов эвакуированы уже около 8 тысяч человек, с ними работают, в частности, психологи. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

Утром 15 мая начался шестой день после начала эвакуации гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины после начала российского наступления. За это время усилиями спасателей ГСЧС, Национальной полиции, волонтеров и представителей местных общин вывезено из-под обстрелов в безопасные места уже около 8 тысяч человек.

"В основном это женщины, пожилые люди, маломобильные, люди с ограниченными возможностями, а также дети. Эвакуация проходит в 7 общинах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. Спасатели и полицейские продолжают оповещать население о необходимости и порядке эвакуации с целью сохранения жизни людей", – говорится в сообщении.

Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

Спасатели также показали, как проходит эвакуация населения, на фото и видео. Трогательные кадры, излучающие единение и поддержку украинцев, показывают, как даже в самые тяжелые периоды жизни наши люди не бросают на произвол судьбы ни родных, ни соседей, ни домашних животных, появились на сайте ГСЧС.

Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео
Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео
Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео
Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

"Уже в промежуточных эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают поддержку переселенцам, стабилизируют их психологическое состояние, помогают пережить причиненное российскими террористами горе", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее 15 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

А в полиции Харьковщины рассказали, что к утру 15 мая ситуация в Волчанске сложилась крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города. Бои ведутся в жилых кварталах. И в этих условиях правоохранители продолжают эвакуацию населения.

Также стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.

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