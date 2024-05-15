Из приграничья Харьковщины эвакуировали около 8000 гражданских: с ними работают психологи. Фото и видео

В Харьковской области продолжается срочная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов. Под вражескими обстрелами из зоны боевых действий спасатели ГСЧС, полицейские, волонтеры и представители местных громад вывозят мирных жителей, прежде всего женщин, детей, пожилых людей, маломобильных и лиц с ограниченными возможностями.

По состоянию на утро 15 мая из семи громад Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов эвакуированы уже около 8 тысяч человек, с ними работают, в частности, психологи. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Утром 15 мая начался шестой день после начала эвакуации гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины после начала российского наступления. За это время усилиями спасателей ГСЧС, Национальной полиции, волонтеров и представителей местных общин вывезено из-под обстрелов в безопасные места уже около 8 тысяч человек.

"В основном это женщины, пожилые люди, маломобильные, люди с ограниченными возможностями, а также дети. Эвакуация проходит в 7 общинах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. Спасатели и полицейские продолжают оповещать население о необходимости и порядке эвакуации с целью сохранения жизни людей", – говорится в сообщении.

Спасатели также показали, как проходит эвакуация населения, на фото и видео. Трогательные кадры, излучающие единение и поддержку украинцев, показывают, как даже в самые тяжелые периоды жизни наши люди не бросают на произвол судьбы ни родных, ни соседей, ни домашних животных, появились на сайте ГСЧС.

"Уже в промежуточных эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают поддержку переселенцам, стабилизируют их психологическое состояние, помогают пережить причиненное российскими террористами горе", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее 15 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

А в полиции Харьковщины рассказали, что к утру 15 мая ситуация в Волчанске сложилась крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города. Бои ведутся в жилых кварталах. И в этих условиях правоохранители продолжают эвакуацию населения.

Также стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.