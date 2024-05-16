Зеленский в Харькове посетил раненых защитников и вручил государственные награды. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове посетил защитников, получивших ранения во время боевых действий в регионе. Глава государства пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях. Также Зеленский поблагодарил медиков за спасение жизней наших воинов и вручил им награды.

"Благодарю наших бойцов за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником.

Спасибо медикам, которые сейчас проходят через тяжелые испытания во время защиты нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни", – отметил президент.

Во время своего визита в Харьковскую область Владимир Зеленский также встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые ведут борьбу с оккупантами на этом направлении.

"Заслушал доклад командира бригады и отметил государственными наградами наших бойцов. Спасибо за силу! Спасибо, что защищаете Украину", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский 16 мая провел в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Ранее президент Украины сообщил, что все его зарубежные визиты на ближайшее время отложены. В частности, отменена поездка главы государства в Испанию и Португалию. Причиной такого решения есть сложная ситуация на фронте в Украине.