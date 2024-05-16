О ПВО и срочности соглашения о безопасности: Зеленский провел переговоры с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Речь шла, в частности, о предоставлении Украине ПВО и срочности соглашения о безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Кроме того, президент Украины рассказал Дональду Туску о поездке в Харьков и ситуации на месте.

По словам Владимира Зеленского, одна из целей РФ сейчас – газовая инфраструктура на западе Украины.

"Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", – отметил президент.

Он рассказал, что командам было также поручено безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности.

"Между историческими партнерами она должна быть максимально амбициозной", – резюмировал важные переговоры президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины в Харькове посетил защитников, получивших ранения во время боевых действий в регионе. Глава государства пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

Напомним, Зеленский 16 мая провел в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Во время визита в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова Украина нуждается в двух системах Patriot. По его словам, России не удастся оккупировать Харьков, если у нас будет эта техника.