"Украина четко осознает, что война закончится переговорами": секретарь СНБО назвал важные факторы

Российско-украинская война закончится переговорами, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Именно с этой целью была подготовлена наша Формула мира.

"Украина ясно осознает, что война закончится переговорами", – сказал Литвиненко, обращаясь к участникам форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа". Текст его речи опубликовал сайт СНБО 20 мая.

Формулу мира президента Владимира Зеленского, как надеется Литвиненко, поддержат на Саммите мира в Швейцарии, запланированном на июнь 2024 года.

"Это настоящий дипломатический трек, имеющий все шансы способствовать достижению справедливого мира", – уверен чиновник.

Он подчеркнул: наша страна нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире. Поэтому важным шагом будут гарантии безопасности реализующие заявление G7 прошлого года.

"И мы высоко ценим усилия президента Финляндии Александра Стубба и всего финского народа, который как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует – сегодня в Европе есть только одни настоящие гарантии – это членство в НАТО", – добавил секретарь СНБО.

Киев надеется получить приглашение уже на июльском саммите Североатлантического альянса. На присоединение, конечно, понадобится время, однако приглашение "охладит много горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги", – резюмировал секретарь СНБО.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство сделало все возможное для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Он прогнозирует, что переговоры в июне с ЕС должны стать продуктивными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!