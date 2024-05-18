'Первый шаг': у Зеленского объяснили, какой результат Саммита мира будет успешным для Украины

Саммит мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии, приглашены глав государств со всех континентов – более 160. В Офисе Президента Украины ожидают, что на этом мероприятии будет представлено большое количество стран, что станет мощным сигналом поддержки украинской независимости.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, этот саммит станет первым шагом к справедливому миру, к которому стремится Украина.

"Что мы будем считать победным результатом этого саммита? Во-первых, количество стран, которое будет присутствовать. Безусловно, мы ожидаем, исходя из того, что приглашено более 160, на большое количество этих стран. И это будет мощным сигналом поддержки украинской независимости, территориальной целостности, суверенитета", – заявил он.

Ермак подчеркнул, что саммит также станет важным сигналом того, что мировые лидеры могут решать без участия России такие трудные и значимые вопросы, как прекращение войны и поиск справедливого мира.

"Среди прочего – очень важно, что те решения, которые могут быть согласованы, они также очень важны. Это, в том числе и о преодолении некоторых кризисов, которые создала эта война, в первую очередь это продовольственный кризис, это вопрос свободного судоходства в Черном море, это гуманитарный вопрос, потому что вы знаете, что до сих пор для нас это является одним из приоритетных вопросов возвращения наших военнопленных, гражданских, незаконно депортированных детей", – отметил Ермак.

По словам руководителя ОП, также очень важны и вопросы ядерной безопасности и вопросы безопасности энергетических объектов, которые необходимы для жизни людей.

"И безусловно это первый шаг, который действительно, как мы считаем, будет мощным шагом для того, чтобы достичь самого главного – прекратить войну, вернуть справедливый – очень важно – справедливый мир на украинскую землю", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал цели Саммита мира. По его словам, в результате этой мирной конференции Украина хочет получить гарантии по энергетической и ядерной безопасности, а также свободному судоходству. Также Украина планирует рассмотреть на Саммите мира вопрос обмена пленными и возвращение украинских детей.

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