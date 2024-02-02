Сколько поляков считают, что Польша должна сбивать ракеты РФ в приграничных регионах Украины: данные опроса

Большинство населения Польши хотело бы, чтобы польское ПВО сбивало российские ракеты в приграничных регионах Украины. Таково мнение 63% опрошенных поляков.

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Соответствующее исследование было проведено центром IBRiS для польской газеты Rzeczpospolita. Участников опроса спросили, должна ли Варшава вести переговоры с НАТО и Киевом о защите неба на приграничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши.

37,6% респондентов выбрали вариант ответа "однозначно да", а 31,7% – "скорее да".

Против высказались всего 17,6% респондентов. В частности, 9,1% выбрали вариант "безусловно нет", а 8,5% – "скорее нет".

При этом 13,1% затруднились ответить.

Исследование было проведено 26-27 января 2024 методом телефонного опроса, выборка составила 1070 респондентов.

Как известно, польская ПВО имеет на своем вооружении одну из самых современных систем – Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 декабря, во время массированной ракетной атаки по Украине, в Польше в районе села Вожучин-Цукровня зафиксировали российскую ракету, польский Генштаб подтвердил этот факт. Сообщалось, что, скорее всего, она находилась в воздушном пространстве НАТО короткое время, после чего вернулась в Украину.

– В связи с инцидентом Польша официально обратилась к РФ с требованием объяснений и "прекращения такой деятельности".

– 13 января во время новой массированной атаки РФ польская армия переходила в повышенный режим боеготовности, в небо были подняты F-16. Также были активизированы наземные системы ПВО.

– Военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что РФ преднамеренно использовала воздушное пространство Польши, чтобы попытаться обмануть украинскую ПВО. Таким образом ракета залетела в Украину со стороны запада, с территории Польши.

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