Селезнев объяснил, почему российская ракета неслучайно залетела на территорию Польши: какова цель агрессора

Российская оккупационная армия во время ракетных и дроновых атак пытается перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Более того, во время одной из последних атак враг преднамеренно использовал воздушное пространство Польши, чтобы попытаться обмануть систему ПВО.

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Таким образом российская ракета фактически залетела в Украину с западной стороны с территории Польши. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, враг использует тактику комбинированных ракетных и дроновых атак для того, чтобы максимально перегрузить украинскую систему ПВО с целью достижения определенных результатов. Более того, он отметил, что российская ракета в конце декабря не случайно залетела на территорию Польши.

"Скорее всего, таким образом противник пытался обмануть наших операторов систем ПВО. Ведь очевидно, что мы ждем ракетных и дроновых атак на военные и инфраструктурные объекты на территории Львовской области с востока, с севера, с юго-востока, но точно не ждем с западной стороны, с территории Польши", – сказал Селезнев.

Военный эксперт подчеркнул, что в Москве понимали, что этот инцидент вызовет международный скандал и соответствующие ноты протеста. Однаок враг пытался достичь результата ценой такого риска.

Селезнев уверен, что российские оккупанты продолжат реализовывать тактику ракетного террора, используя различные методы нанесения максимального поражения объектов на территории Украины. При этом он подчеркнул, что сейчас противник переориентирует свои усилия с энергетических на военные объекты.

"Сегодня враг, прежде всего, пытается уничтожить наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, наши объекты военной инфраструктуры, наши транспортные логистические хабы, чтобы максимально ослабить боевой потенциал украинской армии", – сказал военный эксперт.

Напомним, Польша обратилась к стране-агрессору России, чья ракета во время обстрела Украины, залетела в польское воздушное пространство. У Москвы потребовали объяснений этого инцидента и призвали к "прекращению такой деятельности".

Ранее сообщалось, что 13 января во время массированной ракетной атаки РФ по Украине польские военнослужащие переходили в повышенный режим боевой готовности. В частности, в небо были подняты истребители F-16. Также были активизированы наземные системы противовоздушной обороны.

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