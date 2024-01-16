Путин хочет воевать в пригороде Берлина? Почему Европа готовится к войне: интервью с Селезневым

Известное немецкое издание Bild опубликовало карту возможного нападения России на страны НАТО, полученную по собственным каналам. В частности, речь идет о том, что глава Кремля Владимир Путин может планировать военную операцию в Европе, воспользовавшись определенной паузой в западной помощи Украине, а также сложным политическим периодом в США.

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На самом деле, такой план отражения возможной агрессии России может существовать в Бундесвере. Но это нормальная практика, ведь военное руководство любого государства имеет сценарии на все случаи, даже наиболее негативные. Но армия страны-оккупанта России потратила почти десять лет на взятие одного-единственного украинского населенного пункта – Авдеевки, и пока не добилась особых результатов. Что уж говорить о том, чтобы завершить войну в Украине победой и пойти дальше, в Европу? Перспектив воевать в пригородах Берлина у путинской армии нет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Немецкое издание Bild обнародовало информацию на основе секретного документа, попавшего в его распоряжение. В нем говорится о том, что Германия готовится к вооруженному конфликту против России. В частности, эскалация может произойти уже в феврале текущего года. При этом Кремль может воспользоваться определенной паузой в финансовой и военной помощи Украине со стороны Запада, а также предстоящими выборами президента США. Что вы могли бы сказать по этому поводу?

– По этому поводу я хотел бы сказать, что военные должностные лица обычно самые большие скептики и всегда рассматривают самые пессимистичные варианты развития ситуации. Я думаю, в руки журналистов Bild попал один из таких пессимистичных планов возможного развития ситуации.

Но мы с вами должны понимать, что есть как пессимистичный, так и оптимистичный план. Планов может быть огромное количество. Ведь совершенно очевидно, что, если мы берем за логику реализацию именно этого варианта плана, то возникает вопрос: каким образом российская армия может до середины июня текущего года победить нашу армию в противостоянии с Украиной. Учитывая, что бои в районе Авдеевки с разной степенью интенсивности идут начиная с декабря 2014 года, практически более 9 лет.

Есть ли у российской оккупационной армии какие-то весомые успехи? Только весьма и весьма относительные по сравнению с теми потерями, которые Россия понесла за этот период на этом участке фронта.

Поэтому прогнозировать, что в 2025 году российская армия будет воевать в пригородах Берлина… Конечно, такой вариант предположить можно, но вероятность реализации этого плана ничтожно мала.

Хотя надо отдать должное нашим западным партнерам. Им необходимо прийти к пониманию того, что Путина способна остановить только сила. А для этого необходимо объединять усилия. Украинская армия за счет профессионального обученного состава способна уничтожать вторую по силе армию в мире, соединяя это мастерство с военно-техническими решениями и военно-технической помощью от наших западных партнеров, которые этими ресурсами обладают. Совершенно логично, если часть этих ресурсов они передадут для обеспечения нужд украинской армии.

Ведь де-факто тот период времени, о котором говорят разные военные эксперты и политические деятели на Западе, – 3, 5, 8 лет. В настоящее время этот же срок обеспечивают эффективные действия украинской армии. Соответственно, для того, чтобы они были все более и более эффективными вплоть до уровня тотального физического уничтожения всей боевой мощи российской армии, необходимы ресурсы. Ресурсы, которые есть у наших западных партнеров.

– Вечером 14 января Силы обороны Украины сбили над Азовским морем две единицы военной авиации России: самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный командный пункт Ил-22. 15 января эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Насколько хорошая новость, что украинские защитники начали поражать цели в Азовском море? Насколько большая потеря для оккупанта – эти два самолета?

– Как они были уничтожены? Есть много версий, например, о том, что по двум военным самолетам российской армии эффективно отработала украинская система типа Patriot. Озвучивалась и версия о "дружественном огне". Почему я не верил в нее? Потому что и Ил-22, и А-50 в течение долгого времени, фактически на протяжении двух лет, летали по одному и тому же маршруту. Операторы системы ПВО России четко понимают, где какие цели летают, по какому маршруту. Поэтому я сразу же не поверил, что это могла быть работа российской ПВО.

Украина уже имеет кейс успешного применения так называемых блуждающих комплексов ПВО типа Patriot. Мы знаем как минимум две таких истории. Одна из них случилась над территорией Брянской области, когда в течение короткого времени было уничтожено несколько российских самолетов и вертолетов такой системой ПВО. Второй кейс – это уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков над территорией Херсонской области, которые летели запускать управляемые авиационные бомбы по нашим защитникам в районе Крынок.

Поэтому я не исключаю, что и в этот раз был использован комплекс Patriot. В любом случае мы должны понимать, что у россиян А-50 всего лишь девять единиц. Все ли они находятся в боеготовом состоянии, я не могу подтвердить. Как правило, в небо они поднимают не более четырех. Потеря такой единицы, стоимость которой измеряется, по разным оценкам, от 300 до 500 миллионов долларов, – это весьма и весьма болезненная история.

К этому следует добавить состав экипажа Ил-22. Что такое Ил-22? Это самолет, который является своеобразным воздушным командным пунктом. Кто находился в нем в момент, когда по нему был нанесен удар, четко неизвестно. Пожарные машины, машины скорой помощи были отправлены к аэродрому посадки этого Ил-22. Мы слышали это в радиоперехвате.

Будем следить за некрологами в российских пабликах о гибели тех или иных должностных лиц. А на борту этого летающего командного пункта точно были знаковые должностные лица. Мы об этом узнаем. Вспомним историю с прилетом по военному аэродрому в Саках. Спустя некоторое время появился некролог, подтверждающий факт гибели заместителя командира 43-й авиационной бригады – именно она дислоцируется в Саках. Это первый кейс. Второй – похороны командира полка радиотехнической разведки из Севастополя после того, как был нанесен удар по командному пункту в районе Юхариной балки в Севастополе.

В любом случае новость об А-50 и Ил-22 – это прекрасная новость. И я уверен, что дальше будет больше.

– По оценкам американского Института изучения войны, армия врага по-прежнему продолжает экспериментировать с ракетными и дроновыми ударами по Украине, подбирая тактику, при которой сможет прорвать нашу систему ПВО. В частности, страна-оккупант Россия увеличивает количество баллистических ракет, запускаемых по Украине.

– В предыдуших интервью OBOZ.UA я уже прогнозировал, что противник этой зимой продолжит тактику комбинированных ракетных и дроновых атак для того, чтобы максимально перегрузить украинскую систему ПВО с целью достижения определенных результатов.

Скажу больше, когда мы обсуждали кейс залета российской ракеты на территорию Республики Польша, тогда тоже пришли к пониманию того, что, скорее всего, таким образом противник пытался обмануть наших операторов систем ПВО. Потому очевидно, что мы ждем ракетные и дроновые атаки на военные и инфраструктурные объекты на территории Львовской области с востока, с севера, с юго-востока, но точно не ждем з западной стороны, с территории Польши.

Тем не менее противник решил действовать таким образом и нас обмануть – запустить ракеты через территорию Польши, четко понимая, что будет международный скандал, соответствующие ноты протеста. Но видно, цель, которой противник пытался достигнуть, стоила таких рисков.

Очевидно, что то, о чем говорит американский Институт изучения войны, синхронизируется с нашими выводами. Противник и далее будет реализовать тактику ракетного террора, используя разные методы для нанесения максимального поражения объектов на территории нашей страны.

Но я бы тут уточнил, что в этот раз, в этом году россияне переориентируют все свои усилия, все свои ракетные и дроновые атаки, в отличие от прошлого года, когда они лупили по нашим объектам критической энергетической инфраструктуры. Сегодня враг в первую очередь пытается уничтожить наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, наши объекты военной инфраструктуры, наши транспортные логистические хабы, чтобы максимально ослабить боевой потенциал украинской армии.