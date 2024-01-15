Пытается прорвать ПВО: в ISW рассказали об экспериментах РФ с ударами по Украине

Оккупационная армия РФ продолжает экспериментировать с ракетными и дроновыми ударами по Украине. Враг пытается подобрать тактику, при которой сможет прорвать украинскую противовоздушную оборону.

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Речь идет, в частности, об увеличении количества баллистических ракет во время атак. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики уверены, что россияне продолжат экспериментировать и адаптировать свои ракетные и беспилотные удары по Украине. В последнее время путинские террористы наносят удары, используя различные типы ракет, в том числе гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал".

Кроме того, российские войска запускали ложные воздушные цели и ударные дроны-камикадзе типа Shahed, чтобы сокрушить украинские системы ПВО и в дальнейшем нанести успешные ракетные удары.

В ISW отметили, что украинские силы адаптировались к российским моделям ударов, поэтому агрессор начал экспериментировать с различными комбинациями ударов беспилотников и ракет в попытке прорвать ПВО. По мнению аналитиков, страна-агрессор РФ, вероятно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за границы, поскольку при некоторых обстоятельствах такой тип вооружения может быть более успешными в поражении целей.

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что санкции, скорее всего, снижают качество российских ракет. Следовательно, снижение качества российских ракет может еще больше затруднить способность РФ наносить удары по Украине.

Напомним, часть ракет последней комбинированной атаки российских оккупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО – их отвели от курса средствами РЭБ. Более 20 ракет не достигли своих целей – они просто попадали где-то в поле.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области 13 января российская ракета упала прямо во двор одного из частных жилых домов, но не разорвалась. Боевая часть ракеты не сработала, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из ракет, которые российские кафиры запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Воронку и остатки снаряда обнаружил на улице местный житель.