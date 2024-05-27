'Инициатором выступает Польша': в НАТО обсуждают возможность закрытия неба на западе Украины – BILD

Страны НАТО рассматривают возможность защиты воздушного пространства над западными регионами Украины. Для этого могут быть использованы зенитные ракетные комплексы членов Североатлантического альянса.

Примечательно, что инициатором такой идеи якобы выступает Польша. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

По данным источников издания, окончательных решений пока нет, ведь на Западе продолжают изучать такую возможность. Более того, в НАТО идут переговоры об усилении обороноспособности Украины в других сферах.

В частности, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против – США и Германия.

Кроме закрытия небо над западом Украины в Альянсе обсуждается обучение украинских военнослужащих инструкторами НАТО непосредственно на территории Украины. По словам экс-главы оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину, а не возить сотни тысяч украинских военных по Европе ради обучения. Примечательно, что накануне такие же мысли высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также в НАТО рассматривают возможность изменения логистики. На Западе хотят сделать поставки оружия на фронт более оперативными и эффективными.

Ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция передовой логистики.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что государства НАТО могли бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в направлении западных стран. Решение, подобное тому, которое было принято для Израиля во время иранских обстрелов, возможно – однако нужно желание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, никакие юридические, моральные аргументы или аргументы относительно безопасности не мешают и не могут мешать сбиванию западными партнерами со своей территории российских ракет над Украиной. Все, кто утверждает обратное и рассказывает об угрозе эскалации, занимаются манипуляциями.

К слову, в Польше отреагировали на просьбу Украины об оказании помощи в сбивании российских ракет. В польском министерстве иностранных дел отметили, что этот вопрос можно обсуждать. В то же время в ведомстве подчеркнули, что необходимо будет учесть множество условий.

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