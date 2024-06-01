Зеленский после масштабного обстрела: главная цель РФ – нормализовать террор, они понимают только язык силы

Президент Украины Владимир Зеленский после масштабных российских обстрелов в очередной раз обратился к странам Запада с призывом защитить украинское небо. Так в ночь на 1 июня оккупанты устроили обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед", направленный на юг, центр и запад Украины.

Соответствующее сообщение президент опубликовал в своих соцсетях. Президент отметил, что главная цель России – узаконить террор, воспользоваться нехваткой средств ПВО и недостаточной решительностью партнеров Украины.

Во время атаки противника пострадали гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты.

"Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия как страна-террорист понимает только язык силы. Единственный способ остановить этот террор и не допустить его нормализации – это своевременно принимать эффективные решения.

"Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей. Партнеры точно знают, что для этого нужно. Дополнительные "петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F- 16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями.

Только тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Либо мы вместе пройдем этот тест, либо мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что утром 1 июня российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Львовской области. Агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры. На месте обстрела зафиксировано разрушение.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в День защиты детей 1 июня нанесли удар по частному дому в Балаклее Харьковской области. Пострадали 11 гражданских, в том числе восемь детей.