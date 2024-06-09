'Стоят миллионы долларов': в сети показали 'кладбище' российских ракет в Харькове. Видео

На окраине Харькова хранят около тысячи обломков ракет, выпушенных войсками РФ по городу и области за время полномасштабной войны. Каждая из них обошлась стране-агрессору в $3-7 миллионов.

Это место называют "кладбищем" российских ракет, и оно является самым большим из всех, что начали образовываться в Украине с 2022 года. Его на видео показал корреспондент DW Роман Гончаренко.

"Здесь около тысячи "Смерчей", "Ураганов", С-300 и других видов ракет, которые Россия запускает по Харькову", – отметил он.

Украинские правоохранительные органы собирают их в качестве вещественных доказательств, чтобы затем использовать в судебных процессах. Это касается и уголовных производств относительно военных преступлений РФ, которые ведут в Украине, и для подготовки дел для Международного суда.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что на этом своеобразном кладбище сохраняются обломки не только вражеских ракет, но и ударных беспилотников. В частности, части дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

"Эти все ракеты стоят миллионы долларов. Все крылатые – Х-101, Х-55 – это $3, 5, 7 млн. И такими ракетами наносятся удары по городу и области", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам на февраль 2024 года, за два года войны Россия выпустила по Украине более 8000 ракет всех типов. Львиная доля из них – это С-300, которыми оккупанты бьют по наземным целям.

По дополнительным данным на апрель 2024-го, только с начала этого года страна-агрессор запустила по Украине почти 1000 ракет. Для атак захватчики также применили к 2800 "Шахедов" и около 7000 управляемых авиабомб.

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