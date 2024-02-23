Сколько ракет РФ выпустила по Украине за два года войны: данные Воздушных сил

Захватчики РФ, начиная с февраля 2022 года, выпустили по территории Украины более 8 тысяч ракет всех типов. К счастью, долетели не все. Украинские защитники уничтожили в воздухе 25 из 78 "Кинжалов" и 406 из 843 "Калибров".

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, из 1513 ракет Х-101/Х-555 силами ПВО было уничтожено 1176, и это очень мощные показатели.

Игнат уточнил, что "львиная доля ракет, конечно, С-300, которыми они бъют по наземным целям". "Было выпущено "Искандеров" баллистических почти 1000 единиц по Украине. К сожалению, не было сбито много, как крылатых ракет, потому что это баллистика. "Искандеров К" было запущено около 150, тоже часть уничтожена из них, это уже крылатые ракеты" – рассказал он.

По мнению Игната, в прошлом году у окупантов была цель "загнать Украину в блекаут". "На этот раз уже немного другой вектор по нанесению ударов. Вы видите, какие объекты атакуются - начиная от портовой инфраструктуры аграрного сектора, и далее нефтегазовая отрасль и оборонные предприятия", - отметил он.

К сожалению, РФ еще имеет "определенное количество ракет, имеет определенные возможности для того, чтобы наносить удары", считает представитель Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, силы ПВО поздним вечером 22 февраля уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг в общей сложности применил для ударов 10 таких беспилотников. Кроме этого, оккупанты запустили в сторону наших регионов ракету. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

А днем ранее, 21 февраля, силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и ракету Х-59. Враг в целом атаковал 19 дронами-камикадзе и шестью ракетами разных типов, были попадания БПЛА в Донецкой области.

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