Путин убрал самолеты из Белгородской области, но Харьков по-прежнему в опасности, – Свитан

Возможность ВСУ наносить удары западным вооружением по военным объектам страны-агрессора России в приграничных районах Харьковской области заставила оккупационные войска перебросить авиационную технику из двух аэродромов Белгородской области дальше от линии фронта. Несмотря на это, противник по-прежнему имеет возможность наносить удары по Харькову.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, у врага имеется порядка 40 военных аэродромов, и "перебросить технику с 2-3 аэродромов не представляет большого труда".

Свитан пояснил, что два аэродрома в Белгородской области – Томаровка и Старый Оскол – являются "аэродромами подскока". Там находилась армейская авиация, в том числе вертолеты.

"Я думаю, как только мы в информационном поле всем рассказали, что нам разрешили бить, то россияне, естественно, убрали авиационную технику с этих аэродромов из радиуса поражения. Особенно после удара HIMARS по С-300 в Белгородской области. Они и С-300 уберут подальше", – предположил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что средства поражения врага по-прежнему будут доставать до Харькова. "Это не обезопасит Харьков – до Харькова они все равно будут доставать. Реально нам надо хотя бы базово разрешение на работу 100-мильными ATACMS – М39, кассетными боеприпасами. Мы работаем ими уже 10 месяцев. Можно применять их, чтобы хотя бы отогнать подальше от Харькова российские С-300 и С-400", – сказал он.

Вместе с тем Свитан убежден, что по-настоящему серьезное давление на оккупационную авиацию можно будет осуществлять только при условии, что "мы получим разрешение на работу 300-километровыми ATACMS".

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Как писал OBOZ.UA, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в течение мая текущего года Россия атаковала город 76 раз. Это втрое больше, чем в апреле.