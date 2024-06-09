В Миргороде на Полтавщине во время тревоги слышали звук взрыва

В Миргороде Полтавской области днем 9 июня был слышен звук взрыва. В это время была объявлена тревога, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о ракетной угрозе для города.

Как сообщают местные СМИ, взрыв был слышен около 12:22. В 11:48 в Воздушных силах сообщили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении и угрозе авиационных средств поражения.

По состоянию на 12:17 ведомство информировало о движении ракеты в направлении Полтавщины через Сумщину.

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