Армия РФ повредила десятки домов в Полтавской области: травмированная женщина умерла. Новые детали
На Полтавщине в результате вражеских обстрелов 7 июня было повреждено более 50 частных домов. Из-под завалов собственного дома вчера спасатели извлекли женщину, она была в тяжелом состоянии. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, но 8 июня она умерла.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин. Медики также оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.
Для ликвидации последствий атаки РФ было привлечено 70 работников ГСЧС и 16 единиц техники.
"В работе спасатели использовали видеокамеры, бодикамеры, квадрокоптеры. Это дало возможность делать онлайн-трансляции для быстрой координации действий штаба, анализа ситуации на месте происшествия и принятия соответствующих важных решений", – сообщил Пронин.
В 11:05 8 июня Филипп Пронин сообщил, что женщина, которую из-под завалов дома достали спасатели, к сожалению, умерла в больнице. Медики боролись за ее жизнь до последней минуты.
"Искренние соболезнования родным и близким. Каждая изъятая жизнь – наша общая боль", – написал глава ОВА.
Как сообщал OBOZ.UA, Войска России днем 7 июня нанесли ракетный удар по Полтавщине. Под обстрел попала гражданская инфраструктура в Полтавском районе, предварительно было попадание в частный дом.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают атаковать Херсонщину. Утром 8 июня оккупанты нанесли удары по Антоновке. Ранения получила гражданская женщина.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки есть погибший среди гражданского населения.
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