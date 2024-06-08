В Херсонской области враг ударил по гражданскому населению: есть пострадавшая
Российские войска продолжают атаковать Херсонщину. Утром 8 июня оккупанты нанесли удары по Антоновке.
Раненая получила гражданская женщина. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.
"Утром российская армия ударила по Антоновке. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина. У нее – взрывная и черепно-мозговая травмы, термические ожоги, травматические повреждения суставов", – говорится в сообщении.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки есть погибший среди гражданского населения.
Также сообщалось, что войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Из-за вражеского удара были обесточены семь населенных пунктов.
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