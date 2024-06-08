В Херсонской области враг ударил по гражданскому населению: есть пострадавшая

Российские войска продолжают атаковать Херсонщину. Утром 8 июня оккупанты нанесли удары по Антоновке.

Раненая получила гражданская женщина. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Утром российская армия ударила по Антоновке. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина. У нее – взрывная и черепно-мозговая травмы, термические ожоги, травматические повреждения суставов", – говорится в сообщении.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки есть погибший среди гражданского населения.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Из-за вражеского удара были обесточены семь населенных пунктов.