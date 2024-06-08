На Днепропетровщине удары армии России повредили гражданские здания, есть погибший: фото последствий

Российская террористическая армия продолжает атаковать гражданские объекты в Днепропетровской области. Враг наносит удары по мирным жителям артиллерией и дронами-камикадзе.

Вследствие обстрелов в Никопольском районе погиб мужчина. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 8 июня украинские военнослужащие сбили в небе над Днепропетровщиной два ударных дрона-камикадзе Shahed. Силы ПВО работали в Днепровском и Синельниковском районах.

Кроме того, враг атаковали Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Под ударом оказался районный центр, а также Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

В Красногригорьевской громаде вражеский артиллерийский обстрел оборвал жизнь 70-летнего мужчины. Также там зафиксированы повреждения линии электропередач и коммунального предприятия.

Российские обстрелы привели к разрушению частного дома, еще 5 домовладений повреждены. Также от вражеских ударов по страдали хозяйственные постройки и столько же других зданий.

Напомним, в ночь на 8 июня российская террористическая армия вновь атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено.

Ранее сообщалось, что 7 июня российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсонской области. Враг ударил по трансформаторной подстанции в Белозерской громаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!