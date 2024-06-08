Силы ПВО уничтожили ракету и 9 дронов, которыми Россия атаковала Украину

В ночь на 8 июня российская террористическая армия вновь атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено.

Защитники ликвидировали одну управляемую авиационную ракету и 9 БПЛА. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил авиационную ракету Х-59 из Курской области. Ударными дронами типа Shahed-131/136 оккупанты атаковали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Всего путинские войска запустили 13 БПЛА.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных сил сбиты девять дронов и одна ракета Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Напомним, на сегодняшний день не осталось ни одной теплоэлектростанции ДТЭК, которая бы не испытала прилеты от массированных атак России по энергетике. Большинство станций были атакованы уже неоднократно.

Ранее сообщалось, что 7 июня российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсонской области. Враг ударил по трансформаторной подстанции в Белозерской громаде.

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