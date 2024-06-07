Оккупанты ударили по Полтавщине: есть попадание в частный дом

Войска России днем 7 июня нанесли удар по Полтавщине. Под обстрел попала гражданская инфраструктура в Полтавском районе, предварительно есть попадание в частный дом.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин. "Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации есть попадание в частный дом. Детали позже", – написал он в официальном Telegram-канале.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена с 14:51 до 15:26.

В 15:08 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о движении ракеты через Сумщину в направлении Полтавщины.

Звук взрыва жители Полтавской громады слышали около 15:15, передает "Суспільне".

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