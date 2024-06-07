Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

Российские оккупанты днем 7 июня обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. Захватчики убили 71-летнюю горожанку.

Другие последствия очередного акта российского террора сейчас устанавливаются. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина. Мои соболезнования родным… Детали по поводу других последствий атаки уточняем", – отметил он.

По словам Лысака, Никополь оккупанты терроризируют практически непрерывно. Применяет враг как артиллерию, так и дроны-камикадзе.

С вечера 6 июня в этом райцентре захватчики ранили двух женщин, 70 и 61 года. Тогда было повреждено 15 частных домов, гараж, разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – сильно повреждены. Уничтожено или разбито несколько автомобилей.

Как позже уточнил глава области Сергей Лысак, за эти сутки агрессор 14 раз атаковал Никопольский район.

"Трижды атаковали из артиллерии, ударили более десятка дронов-камикадзе. Попали по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Погибла женщина", – написал чиновник.

Он также добавил, что в результате атак пострадали два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек и религиозное сооружение. Кроме того, повреждены 14-этажная жилая недостройка, автомобиль, прицеп и линия электропередач.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 июня устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили все пять ракет и 48 из 53 дронов, которыми Россия атаковала Украину.

Также сообщалось, что в Киевской области в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте.