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Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,8 т.
Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

Российские оккупанты днем 7 июня обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. Захватчики убили 71-летнюю горожанку.

Другие последствия очередного акта российского террора сейчас устанавливаются. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина. Мои соболезнования родным… Детали по поводу других последствий атаки уточняем", – отметил он.

Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

По словам Лысака, Никополь оккупанты терроризируют практически непрерывно. Применяет враг как артиллерию, так и дроны-камикадзе.

С вечера 6 июня в этом райцентре захватчики ранили двух женщин, 70 и 61 года. Тогда было повреждено 15 частных домов, гараж, разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – сильно повреждены. Уничтожено или разбито несколько автомобилей.

Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото
Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото
Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

Как позже уточнил глава области Сергей Лысак, за эти сутки агрессор 14 раз атаковал Никопольский район.

"Трижды атаковали из артиллерии, ударили более десятка дронов-камикадзе. Попали по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Погибла женщина", – написал чиновник.

Он также добавил, что в результате атак пострадали два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек и религиозное сооружение. Кроме того, повреждены 14-этажная жилая недостройка, автомобиль, прицеп и линия электропередач.

Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото
Оккупанты ударили по Никополю и району: есть разрушения и жертва. Фото

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 июня устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили все пять ракет и 48 из 53 дронов, которыми Россия атаковала Украину.

Также сообщалось, что в Киевской области в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте.

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