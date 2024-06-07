На Киевщине в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте

В Киевской области во время российского воздушного нападения загорелся промышленный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

Агрессор запускал по региону ракеты и дрони-камикадзе. О последствиях ночной атаки рассказал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога длилась четыре часа. В регионе работали силы ПВО", – отметил он.

В то же время добавил, что в ходе атаке вспыхнул пожар на одном из промышленных объектов в области. Это не привело к пострадавшим.

Утром пожарные продолжали ликвидацию последствий возгорания. На месте работали все оперативные службы.

"В очередной раз призываем жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие во время угрозы. Берегите себя и своих близких", – заявил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 31 мая силы ПВО сбили над Киевом российскую крылатую ракету "Искандер-К". Из-за падения обломков вспыхнул пожар, разрушивший трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе – без пострадавших.

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