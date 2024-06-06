Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Страна-агрессор Россия в ночь на 7 июня подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они являются носителями крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как отмечается, с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ взлетело четыре Ту-95МС.

В ВС не уточнили, является ли этот вылет боевым для нанесения ракетного удара по Украине.

Мониторинговый канал Monitor отметил, что в случае боевого вылета вхождение бортов в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.

Отметим, что в Силах обороны юга Украины сообщили, что Россия вывела в Черное море три ракетоносителя. Общий залп этих надводных ракетоносителей составляет 24 ракеты "Калибр". Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 1 июня оккупанты подняли в небо шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101. Кроме того, были зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря. Под прицелом врага снова была энергетика.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 5 на 6 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал БПЛА через несколько волн с юга на запад нашей страны.

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