Россия вывела в Черное море три ракетоносителя: насколько реальна угроза обстрела

В четверг, 6 июня, страна-оккупант вывела в Черное море три ракетоносителя. Поэтому угроза обстрелов остается очень высокой.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Отмечается, что общий залп этих надводных ракетоносителей составляет 24 "Калибра".

"Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые оснащены 24 ракетами типа "Калибр". Уровень опасности очень высок!" – говорится в сообщении Сил обороны.

Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, утром 6 июня об уничтожении еще одного вражеского судна в Черном море объявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он обещал, что ведомство покажет видео атаки и уточнит ее детали.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал БПЛА в несколько волн с юга к западу нашей страны.

В Силах обороны юга Украины уже заявили, что у нашей страны есть свой флот и он планово и постепенно развивается. Это длительный процесс, но он уже начался и продолжается.

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