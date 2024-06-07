Силы ПВО уничтожили все пять ракет и 48 из 53 дронов, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной комбинированной атаки РФ ночью 7 июня уничтожили 53 цели. В частности, на счету защитников пять сбитых ракет и 48 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

ПВО работала в девяти регионах. О результатах отражения атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что ВС РФ нацеливались на объекты критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС (пуски из воздушного пространства Саратовской области РФ), а также ударными БПЛА из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего оккупанты применили пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 "Шахеда". Их отбивали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы ВС ВСУ.

В результате противовоздушного боя защитники неба сбили все ракеты, а также 48 дронов в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

По данным ОВА, два "Шахеда" защитники неба сбили на Николаевщине, три – на Днепропетровщине (в Днепровском и Криворожском районах).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня силы ПВО обезвредили 17 из 18 дронов-камикадзе типа Shahed. Во время атаки враг также запустил две баллистические ракеты "Искандер-М".

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