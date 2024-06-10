Войска РФ атаковали Полтавщину: есть раненый

В понедельник, 10 июня, страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину. На этот раз взрывы прогремели на Полтавщине.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин. На данный момент известно об одном пострадавшем.

"Снова враг атаковал область. По предварительной информации, пострадал один человек в Миргородском районе", – отметил чиновник.

Подробная информация по атаке уточняется.

Напомним, к вечеру 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

10 июня в Харькове около 17:35 также произошел взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, есть прилет на окраине в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье армия РФ также ударила КАБом по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, однако тогда никто не пострадал.

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