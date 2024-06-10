Оккупанты попали по Харькову тремя КАБами: есть попадания и раненые

В Харькове около 17:35 понедельника, 10 июня, раздался взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, есть прилет на окраине в районе жилой застройки. Вследствие обстрела пострадали шесть человек.

Об атаке сообщили руководитель ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов. "В 17:35 оккупанты ударили по Харькову. Предварительно – использовали КАБ", – рассказал руководитель Харьковщины.

Он добавил, что, по предварительным данным, возник пожар в доме.

По состоянию на 18:02 Терехов информировал, что по Харькову было три удара КАБами.

"Одно из попаданий пришлась на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых. Места остальных попаданий обследуют специалисты", – говорится в сообщении мэра.

В 18:13 руководитель ОВА уточнил, что вследствие удара по Харькову пострадали шесть человек. По разным адресам есть повреждения жилых домов, гаражей и авто.

На месте еще одного прилета в Киевском районе сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы, рассказал городской голова по состоянию на 18:14.

В 18:39 Синегубов сообщил, что спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов. С 75-летним мужчиной есть связь.

О взрывах в Харькове местные СМИ сообщили в 17:34. Воздушные силы Вооруженных сил Украины ранее предупреждали об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении и пусках КАБ в Харьковской области.

В 17:13 о пусках КАБов в направлении Харькова сообщали мониторинговые каналы.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье армия РФ также ударила КАБом по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, однако тогда никто не пострадал.

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