Воздушная тревога в большинстве областей Украины: враг запускает ракеты

К вечеру 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В Telegram ПС ВСУ отметили, что речь идет, в частности, о Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях. В то же время "покраснело" большинство украинских регионов. Военные отметили, что оккупанты запустили скоростные цели со стороны Черного моря.

Напомним, также 10 июня взрывы прогремели в Харькове. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, есть прилет на окраине в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали шесть человек. По предварительным данным, возник пожар в доме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июня произвели двойной обстрел Херсона. Во время атаки оккупанты ранили 102-летнюю женщину.

– 9 июня в Миргороде на Полтавщине раздался взрыв. В это время была объявлена тревога, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о ракетной угрозе для города.

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