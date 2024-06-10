Войска РФ совершили двойной обстрел Херсона и ранили 102-летнюю женщину: видео с места преступления

Российские оккупационные войска 10 июня произвели двойной обстрел Херсона. Во время атаки оккупанты ранили 102-летнюю женщину.

Видео с места преступления опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, первый обстрел произошел около 11 часов, во время которого пострадала местная долгожительница.

Патрульные Иван Синев и Александр Москаленко немедленно прибыли на место обстрела. В результате атаки 102-летняя женщина получила травмы и нуждалась в немедленной госпитализации. Однако когда патрульные начали оказывать женщине в медицинскую помощь, оккупанты совершили повторный обстрел.

Правоохранители вместе с горожанами оперативно транспортировали пострадавшую в служебный автомобиль и доставили ее в больницу. Пока ей предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что войска России под вечер 9 июня ударили управляемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение субботы, 8 июня, российские оккупационные войска около 10 раз обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области. В нескольких общинах есть разрушения, также был ранен спасатель.

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