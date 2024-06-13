Враг застрял в Волчанске: в ВСУ рассказали о безуспешных уличных перестрелках войск РФ

На Харьковском направлении 12 июня произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое. В городе Волчанск оккупационная армия Российской Федерации "застряла" и ведет "безуспешные уличные перестрелки".

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Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии "Укринформу". По его словам, захватчики не меняют тактику и без колебаний бросают под огонь нашей артиллерии новые пехотные группы.

"В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений", – сказал военный.

Как подкрепление враг использует подразделения 11 армейского корпуса РФ. Защитники Украины продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, осуществляют меры по усилению устойчивости обороны, сообщил Волошин.

Обстрелы КАБами и неуправляемыми ракетами армейцы РФ ведут по районам населенных пунктов Мирополье Сумской области, Липцы, Старый Салтов, Синковка, Терновая, Ветеринарное, Волчанск, Петропавловка Харьковской области.

За минувшие сутки (12 июня) было зафиксировано 341 вражеский обстрел, девять авиационных и два ракетных удара, 26 атак дронами-камикадзе.

Потери оккупантов за сутки – это 135 убитых и раненых. Уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийская система и шесть автомобилей; повреждения получили шесть артиллерийских систем россиян.

Утром 13 июня в атаках на севере Харьковщины захватчики применяли в том числе подразделения 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса РФ. Это произошло в районе поселка Глубокое, добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 четверга, 13 июня, на Харьковском направлении ВС РФ дважды безуспешно атаковали подразделения Сил обороны. Всего в Генеральном штабе ВСУ насчитали 71 бой за сутки (на 16:00) на всех активных участках фронта.

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