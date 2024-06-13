Продолжается бой возле Волчанска, на Покровском направлении враг атаковал 26 раз – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупационных войск. Количество боевых столкновений выросло до 71.

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Самые интенсивные бои проходят на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 четверга, 13 июня.

По всей линии фронта украинские защитники противостоят попыткам российских оккупантов прорвать оборону и наносят им урон.

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого. Бои продолжаются вблизи Волчанска. Российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда, из района Белгорода (РФ), агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами ударил по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки противника, еще два боевых столкновения продолжаются. В районе Петропавловки вражеская авиация нанесла удар одиннадцатью НАРами, еще семью неуправляемыми авиационными ракетами агрессор ударил по Табаевке.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили три штурмовых действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Краматорском направлении враг потерпел неудачу в шести попытках потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Две атаки продолжаются вблизи Нового и Андреевки.

Горячее всего сейчас на Покровском направлении. С начала суток оккупанты совершили 26 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Новопокровского, Межевого и Невельского. Активно действует вражеская авиация. Силы обороны сдерживают давление и отразили 16 штурмов, 10 боевых столкновений продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до 16. Наши защитники отразили 10 штурмов, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Времевском направлении активизировалась вражеская авиация. Старомайорское попало под удар 7 НАРов, а по Сторожевому, Великой Новоселке и Богоявленке оккупанты били КАБами.

На других направлениях обстановка существенно не изменилась.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях по меньшей мере 980 российских оккупантов. В частности, за время полномасштабной войны войска РФ уже понесли безвозвратные и санитарные потери в живой силе в 522 810 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с побратимами из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 млн долларов.

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